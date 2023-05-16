ЕС выразил недовольство возобновлением авиасообщения Грузии и России

Евросоюз (ЕС) сожалеет, что грузинские власти приняли решение возобновить авиасообщение с РФ. Такое заявление 16 мая сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — заявил он на брифинге в Брюсселе.

15 мая российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации министерства экономики Грузии за разрешением начать полеты в страну. Уже через несколько часов Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая. Это будут чартерные полеты.

16 мая агентство разрешило Georgian Airways летать в Россию с 20 мая.

Тем временем грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили заявил, что Грузия будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Он добавил, что три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты страны. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

При этом перед парламентом Грузии в центре Тбилиси были организованы протесты с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией. Протестующие заявили, что хотят «опротестовать подарок от президента РФ» Владимира Путина, который им не нужен.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован указ, который подписал российский президентом Владимир Путин. Согласно документу запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется. Утративший силу указ временно запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на грузинскую территорию.

После отмены визового режима для граждан Грузии визы в Россию нужны теперь для въезда в страну только для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Летом 2019 года Путиным был подписан указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение было принято в связи с организованными в тот год массовыми протестами в Тбилиси. В городе начались беспорядки, возникла угроза безопасности для находящихся в Грузии граждан РФ.