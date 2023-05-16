На Украине сообщили о взрывах в Киеве
В ночь на вторник, 16 мая, в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
Также отмечается, что воздушную тревогу объявили на территории всей Украины.
15 мая на юго-западе и востоке Украины в результате взрывов были повреждены две магистральные линии.
14 мая сообщалось об объявлении воздушной тревоги в пяти областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.