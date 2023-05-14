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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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Предупреждение о воздушной тревоге объявили в пяти областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 марта сообщил официальный ресурс по оповещению граждан страны.

Известно, что первыми сирены зазвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях в 13:59. позднее тревогу объявили на территории Полтавской, Харьковской и Сумской областей.

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Ночью в этот день сирены звучали во всех регионах Украины. Они начали работать в 3:42.

Позднее сообщалось о взрывах в Сумской области и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, а также о взрывах в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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