На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в воскресенье, 14 мая, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Отмечается, что сирены начали работать в 3:42 мск.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. В области была объявлена воздушная тревога.

Накануне появилась информация о взрывах в Тернополе, а также в Херсоне. На тот момент системы оповещения работали почти по всей стране.

Также 13 мая украинские СМИ заявили, что в городе Никополе Днепропетровской области слышны взрывы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.