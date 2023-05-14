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На Украине сообщили о взрывах в Сумской области и Херсоне

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Фото: РИА Новости
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Взрывы прогремели в ночь на воскресенье в Сумской области Украины. Об этом 14 мая сообщил украинский телеканал ТСН.

Кроме того, взрывы были слышны и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

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Ранее в этот день стало известно о том, что во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что сирены начали работать в 3:42 мск.

В тот же день сообщалось о взрывах в Харькове. В области была объявлена воздушная тревога.

Накануне появилась информация о взрывах в Тернополе, а также в Херсоне. На тот момент системы оповещения работали почти по всей стране.

Также 13 мая украинские СМИ заявили, что в городе Никополе Днепропетровской области слышны взрывы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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