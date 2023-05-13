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Сообщается о взрывах в Днепропетровской области

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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В городе Никополе Днепропетровской области слышны взрывы 13 мая, информирует украинское издание «Страна.ua». Иные подробности не приводятся.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях, а также в Николаеве.

В Киевской области работала система противовоздушной обороны (ПВО), объявлялась воздушная тревога. Жителей города призывали перейти в укрытия.

Сирены также звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской областях и в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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