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На Украине сообщили о взрывах в Тернополе и Херсоне

В Киеве и большинстве областей Украины вечером 13 мая объявили воздушную тревогу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прозвучали в Тернополе и находящемся под контролем Киева Херсоне. Об этом 13 мая сообщило украинское издание Klymenko Time.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, кроме восточных регионов.

Сирены не включены только в Днепропетровской области и подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области.

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Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что в городе Никополе Днепропетровской области слышны взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Также 13 мая военная администрация Хмельницкой области сообщила, что в регионе прозвучали взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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