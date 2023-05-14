На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Мощные взрывы были зафиксированы на территории Харькова. Об этом в ночь на воскресенье, 14 мая, сообщает украинский телеканал ТСН.

Согласно последним данным, во всех областях Украины, за исключением Харьковской, объявлен отбой воздушной тревоги.

Накануне появилась информация о взрывах в Тернополе, а также в Херсоне. На тот момент системы оповещения работали почти по всей стране. Сирены не включались только в западных регионах: Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Также 13 мая украинские СМИ заявили, что в городе Никополе Днепропетровской области слышны взрывы. Воздушная тревога не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.