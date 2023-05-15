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«Укрэнерго» сообщило о повреждении двух магистральных линий на Украине

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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На юго-западе и востоке Украины в результате взрывов повреждены две магистральные линии. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила компания «Укрэнерго».

«Вчера в результате массированной атаки повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Восстановительные работы уже начаты.

Компания рассказала, что в энергосистеме проводится ремонт на тепловых и атомных электростанциях. Отмечается, что благодаря половодью гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении всех суток.

Как сообщает «Укрэнерго», в основном в дневные часы продолжает осуществляться экспорт электроэнергии в Молдавию, ночью и днем — в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует, утверждает пресс-служба.

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Ранее, 13 мая, сообщалось, что за сутки на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры.

В тот же день стало известно о взрывах во Львовской и Хмельницкой областях Украины. Также сообщалось о взрывах в Киевской области. По данным городской военной администрации, в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, сообщалось о взрывах в Николаеве. В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога.

Позднее в субботу в Хмельницкой области произошел пожар объекта критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин рассказал о повреждении административных зданий и промышленных объектов. В минэнерго Украины уточнили, что в области удар пришелся на здание энергетического объекта, в нескольких регионах частично отключили электричество.

Минобороны РФ позднее сообщило, что в Хмельницком уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявления Киева в ведомстве пока не прокомментировали.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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