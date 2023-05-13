Боррель поддержал поставки Киеву оружия большого радиуса действия

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, имея в виду британские ракеты. Также он заявил в субботу, 13 мая, в беседе с журналистами после встречи глав МИД стран Евросоюза с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, что начало переговоров о приеме Украины в ЕС ими «не обсуждалось».

«Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое (большое. — Ред.) расстояние», — подчеркнул глава внешнеполитической службы.

О поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая сообщила CNN со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников. При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти ракеты не будут применяться для поражения целей на территории России. Тем временем в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Боррель уведомил, что суммарная помощь ЕС Украине составила €16 млрд. Также он заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство без военной помощи Запада. Кроме того, уменьшится безопасность самой Европы.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что Запад предоставил более 200 танков и 300 бронемашин для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что Украине нужен более чем 30-миллиардный арсенал, чтобы нанести ответный удар.

Западные государства увеличили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.