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Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки

«РИА Новости»: переговоры в Стамбуле по продлению зерновой сделки станут решающими
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, о консенсусе говорить пока рано. Об этом в среду, 10 мая, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

Собеседник агентства ответил утвердительно на вопрос о том, станут ли предстоящие переговоры в Стамбуле решающими в вопросе продления сроков действия зерновой сделки.

Он считает, что пока не прослеживается возможный консенсус.

«Нет, пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — заявил он.

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Ранее, 5 мая, ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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