Президент Туркмении поздравил свой народ с Днем Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил граждан страны с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Его заявление опубликовала правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» во вторник, 9 мая.

«Оставаясь верными принципам чести, наши храбрые соотечественники плечом к плечу с представителями братских народов проявили беспримерную доблесть, стойкость и подлинный героизм на полях самой ожесточенной битвы XX столетия во имя мирной и свободной жизни. Вечная им слава!» — указано в поздравлении.

Бердымухамедов отметил заслуги стариков, женщин и детей, которые в суровое время остались в тылу и делали всё для фронта. Он напомнил, что туркменские женщины в годы войны добровольно передали в Фонд обороны более семи т золотых и серебряных украшений.

Президент также добавил, что отвага и стойкость соотечественников в те годы — пример искреннего служения и верности своему Отечеству, народу и всему человечеству.

Ранее, 8 мая, стало известно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет в Москву на парад в День Победы.



Тогда же стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будут вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.



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