Реклама
Прямой эфир
Мир
Гражданин РФ погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юге Москвы
Общество
Празднование Дня Победы в РФ началось с парада на Камчатке
Мир
Президент Абхазии назвал победу в ВОВ примером единства с Россией
Общество
В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
Мир
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая
Мир
В Румынии начались учения войск спецназа НАТО и партнеров
Мир
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля
Общество
Пашинян прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Мир
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Мир
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Сюжет:

Президент Туркмении поздравил свой народ с Днем Победы

Президент Туркмении считает, что жизненный опыт ветеранов укрепляет единство народа
0
Фото: ТАСС/Алексей Даничев/POOL
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил граждан страны с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Его заявление опубликовала правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» во вторник, 9 мая.

«Оставаясь верными принципам чести, наши храбрые соотечественники плечом к плечу с представителями братских народов проявили беспримерную доблесть, стойкость и подлинный героизм на полях самой ожесточенной битвы XX столетия во имя мирной и свободной жизни. Вечная им слава!» — указано в поздравлении.

Бердымухамедов отметил заслуги стариков, женщин и детей, которые в суровое время остались в тылу и делали всё для фронта. Он напомнил, что туркменские женщины в годы войны добровольно передали в Фонд обороны более семи т золотых и серебряных украшений.

Президент также добавил, что отвага и стойкость соотечественников в те годы — пример искреннего служения и верности своему Отечеству, народу и всему человечеству.

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО
Какие именно танки, бронеавтомобили и ЗРК увидят зрители в Москве и регионах России

Ранее, 8 мая, стало известно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет в Москву на парад в День Победы.

Тогда же стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будут вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023