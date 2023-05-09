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Военные железнодорожных войск поздравили 99-летнего ветерана с Днем Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие железнодорожных войск Западного Военного округа (ЗВО) в преддверии Дня Победы поздравили 99-летнего Льва Калинина. Об этом 9 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Бойцы воплотили в жизнь давнюю мечту ветерана — прокатиться на железнодорожной боевой машине. В сопровождении военнослужащего Калинин побывал на месте машиниста специального поезда «Волга», курирующего по освобожденным территориям Донбасса.

«Ни разу я не катался на поездах таких. Неплохо. А здоровье позволило бы, я лучше бы пошел защищать Родину! 99 лет. Карабкаюсь уже тяжеловато», — поделился впечатлениями фронтовик.

В свою очередь боец с позывным «Кадет» отметил, что для него и других российских солдат большая честь — принимать на своем поезде героя Великой Отечественной войны. В конце экскурсии Льву Калинину вручили медаль «170 лет железнодорожных войск». Ветеран поблагодарил военных за интересную поездку и поздравления, а также пожелал им скорейшего возвращения домой с победой.

Лев Александрович Калинин попал на фронт в 18 лет и стал минометчиком. Он пережил бомбежки и обстрелы, дважды был ранен. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии и получил множество медалей, среди которых «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслуги».

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Ранее, 8 мая, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища устроили парад Победы для ветерана Григория Павловича Верланова. Боец ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны и сражался там до конца. Был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался.

Накануне военные в Адлере поздравили с Днем Победы ветерана Бурдину Анну Акакиевну, которая прошла всю войну разведчицей. Волонтеры организовали у ее дома мини-парад, а музыканты сыграли известные мелодии военных лет.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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