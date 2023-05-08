В ДНР устроили парад для 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Григория Павловича Верланова — ветерана Великой Отечественной войны — поздравили с наступающим Днем Победы. Парад для него устроили курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, передает телеканал «Известия». На фронт Верланов ушел в начале войны и сражался там до конца. Был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался. Победу Григорий Павлович встретил в Потсдаме.

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