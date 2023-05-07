«Авиалесоохрана» сообщила о движении огня со складов в лес

Огонь в лес движется со стороны складов в селе Первомайском Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны» 7 мая.

«Лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Свердловской области. Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения «Лесной дозор», — говорится в публикации.

Принимаются меры по стабилизации обстановки.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации. Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что крупный пожар перебросился на город Реж.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.

Как рассказал местный житель Владимир Грачев в беседе с «Известиями», пожар в Первомайском мог возникнуть из-за сухих остатков деревьев и кустарников, которые не были вовремя убраны.