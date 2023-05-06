Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам утром в субботу, 6 мая. Об этом заявил советник главы республики Крым Олег Крючков со ссылкой на информацию министра транспорта региона Николая Лукашенко.

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении в Telegram-канале Крючкова.

Ранее, 26 апреля, начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов заявил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. По его словам, движение по железной дороге, расположенной на мосту, запустят досрочно — уже в мае.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

19 февраля текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.