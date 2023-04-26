В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены, заявил начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов в беседе с журналистами в среду, 26 апреля.
По его словам, движение по железной дороге, расположенной на мосту, запустят досрочно — уже в мае.
«В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения», — сказал Храпов.
Ранее, 23 марта, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожную часть Крымского моста планируется запустить к началу лета 2023 года.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
19 февраля текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.