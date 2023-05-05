В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Об этом сообщил 5 мая молдавский минсельхоз.

Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС, в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

Кроме этого, власти Молдавии примут меры, направленные на сохранение конкурентных позиций фермеров. Планируется субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений, а также компенсировать фермерам акциз на дизельное топливо.

Еврокомиссия (ЕК) 2 мая запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен.

Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В Киеве неоднократно выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета рады Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это нанесло ущерб фермерам Польши и некоторых других стран.

Кроме удара по агросектору, в Венгрии заявили о наличии токсинов и генетически модифицированных организмов в нескольких партиях кукурузы, поставленной с Украины. Словакия определила наличие в украинском зерне пестицидов, запрещенных в ЕС.