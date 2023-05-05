Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
В ЕС назвали план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Мир
Губернатор Бали призвал ввести квоты на количество приезжающих туристов
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста

В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна

Минсельхоз Молдавии заявил, что готов временно запретить ввоз украинского зерна
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Об этом сообщил 5 мая молдавский минсельхоз.

Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС, в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

Кроме этого, власти Молдавии примут меры, направленные на сохранение конкурентных позиций фермеров. Планируется субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений, а также компенсировать фермерам акциз на дизельное топливо.

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы
Заставит ли это ЕС пересмотреть подходы к сделке и отношениям с Россией

Еврокомиссия (ЕК) 2 мая запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен.

Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В Киеве неоднократно выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета рады Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это нанесло ущерб фермерам Польши и некоторых других стран.

Кроме удара по агросектору, в Венгрии заявили о наличии токсинов и генетически модифицированных организмов в нескольких партиях кукурузы, поставленной с Украины. Словакия определила наличие в украинском зерне пестицидов, запрещенных в ЕС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023