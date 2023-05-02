Словакия снова заявила о недопустимых пестицидах в зерне с Украины

Результаты исследования, проведенного в специализированной лаборатории в Копенгагене, подтвердили ранее установленное словацкими специалистами наличие запрещенного в Евросоюзе (ЕС) пестицида в импортируемой с Украины пшенице, проходящей транзитом через территорию Словакии. Об этом 2 мая заявил врио министра сельского хозяйства страны Самуэл Влчан.

Образцы зерна были взяты в середине апреля на Коларовском комбинате из партии в 1,5 тыс. т. Проведенные анализы в словацких лабораториях показали немного разные результаты, поэтому была заказана контрольная экспертиза.

«Проведение контрольного теста Словакия заказала в одной из лабораторий ЕС. Эта пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена», — цитирует чиновника агентство Teras.

Он добавил, что зерно можно сжечь, использовать на биогазовой станции или переработать в технических целях.

Партия пшеницы с пестицидами находится в одном из коммерческих хранилищ на словацкой территории.

В конце апреля Еврокомиссия договорилась со странами Восточной Европы ограничить экспорт в ЕС украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Соглашения достигнуты с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

В середине апреля Словакия ввела запрет на импорт зерна, овощей и фруктов с Украины. Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции объявили особый режим.

13 апреля Братислава запретила использование и переработку украинского зерна, а также усилила контроль на границе из-за обнаруженных в партии из 1,5 тыс. т запрещенных пестицидов.