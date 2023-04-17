Словакия запретит импорт ряда продуктов с Украины с 19 апреля
Правительство Словакии введет с 19 апреля запрет на импорт ряда продуктов с Украины, решение может коснуться зерна, овощей и фруктов. Об этом в понедельник, 17 апреля, пишет портал Dennik N.
Теперь для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории Словакии будет действовать особый режим.
Причину такого решения власти не сообщили.
Днем ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к запрету на ввоз украинского зерна на фоне того, что словацкие фермеры давно просят о помощи.
13 апреля Братислава уже запретила использование и переработку украинского зерна, а также усилила контроль на границе. Решение было принято из-за обнаруженных в партии из 1,5 тыс. т запрещенных пестицидов.
Двумя днями позднее Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.