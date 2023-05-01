Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки. Об этом 30 апреля заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам.

Он отметил, что при обмене пленными была создана «благоприятная атмосфера» с лидерами Украины и России. По его словам, это хорошо поспособствовало работе в зерновом коридоре.

«Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки», — сказал Эрдоган.

Ранее, 28 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в телефонном разговоре с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки.

В этот же день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не считает претензии России к процессу реализации зерновой сделки беспочвенными. Он отметил, что страна проводит переговоры с участниками сделки. Также Чавушоглу указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Великобритании.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия сделки, обещанные ранее российской стороне, не выполняются, из-за этого у соглашения не очень хорошие перспективы.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки. Россельхозбанк (РСХБ), который обслуживает эти операции, отключили от SWIFT, никто не планирует туда его возвращать, а взамен предлагают «разовые альтернативы», подчеркнул министр иностранных дел.

Гутерриш передал 24 апреля на встрече с главой МИД России в Нью-Йорке письмо для российского лидера с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, также он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Накануне министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и сообщили о том, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

РФ 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.