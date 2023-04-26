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«Известия» показали кадры работы ОБТФ «Каскад» по позициям ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры работы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, как бойцы заряжают установку и наносят удары по позициям противника.

Российские военные ушли в укрытие, после того как украинские войска начали обстреливать позиции ВС РФ в ответ.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на угледарском направлении. Снайпер с позывным «Моряк» рассказал, что у военных нет определенного направления нашей работы, они действуют по ситуации. В частности, снайперы прикрывают пехоту при наступлении, отражают наступление ВСУ, по возможности также устраняют оружие противника.

Кроме того, в среду, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как артиллеристы российского батальона «Призрак» ведут обстрелы позиций украинских националистов на северском направлении в ДНР. По словам журналиста, за час бойцы расходуют не менее 10 снарядов. На представленных им кадрах артиллеристы ведут огонь по укреплениям ВСУ, после чего меняют дислокацию гаубицы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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