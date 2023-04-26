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Военкор «Известий» показал работу артиллеристов батальона «Призрак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы российского батальона «Призрак» ведут обстрелы позиций украинских националистов на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их работу показал 26 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Интенсивность работы на северском направлении можно проиллюстрировать за счет работы вот этой гаубицы», — отметил он.

По словам журналиста, за час бойцы расходуют не менее 10 снарядов. На представленных им кадрах артиллеристы ведут огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). После чего меняют дислокацию гаубицы.

Кулага также показал «сказочно чудовищный лес», через который по тропинке ходят российские бойцы. Деревья и кустарники обгорели, их ветки сломаны в результате постоянных обстрелов.

Как рассказали бойцы, для контрнаступления противник выбрал их направление. Теперь российские силы могут показать себя в обороне.

«Сбылась мечта, наконец покажем им класс в обороне», — говорят артиллеристы.

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Ранее, 24 апреля, Кулага рассказал, как российские войска наносят артиллерийские удары по позициям ВСУ в Белогоровке ДНР. Он отметил, что огонь ведется по точкам огневой линии благодаря круглосуточному наблюдению за позициями.

До этого, 22 апреля, российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных в районе поселка Спорное.

За несколько дней до этого съемочная группа «Известий» рассказала, как российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Спорного.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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