Военкор «Известий» показал удары по ВСУ в Белогоровке

Российские войска наносят артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белогоровке Донецкой Народной Республики (ДНР). Их работу показал 24 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Проезжают «Уралы» вместе со штурмовыми группами по этой на самом деле труднопроходимой дороге. Сейчас мы находимся в Белогоровке», — прокомментировал он обстановку.

Огонь ведется по точкам огневой линии благодаря круглосуточному наблюдению за позициями. Примерно через полчаса со стороны украинских войск пошли ответные удары.

«Накрывает вражеская артиллерия потихоньку наши позиции. Но, судя по звукам, это всё левее от нас, в лесополосе. Следовательно, ВСУ пока дезориентированы», — рассказал журналист.

По словам одного из российских бойцов, ВСУ находятся здесь в глухой обороне и проводят разведку летательными аппаратами.

«Когда мы выдвигаемся, когда мы начинаем его прощупывать, тогда у него поднимаются квадрокоптеры, тогда у него поднимается крыло, тогда он начинает останавливать нас», — рассказал солдат.

Ранее, 24 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» нанес удар по пункту дислокации и складу боеприпасов иностранных наемников в библиотеке в ДНР. В результате было уничтожено до 60 грузинских наемников.

До этого, 22 апреля, артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожила позиции украинских военных в районе поселка Спорное. На видео показаны моменты попадания снарядов артиллерии по целям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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