Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожила позиции украинских военных в районе поселка Спорное. Кадры события 22 апреля есть в распоряжении «Известий».

На видео показаны моменты попадания снарядов артиллерии по целям.

Ранее, 19 апреля, «Русская весна» сообщила об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стратегически важного узла обороны между Артемовском (украинское название — Бахмут) и Северском. Отмечается, что украинские военные покинули поселок Спорное.

18 апреля съемочная группа «Известий» показала, как российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Спорного. 88-й бригада осуществила удар по врагу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на огневых позициях российских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР) и показал, как работают гаубицы Д-20. На кадрах видно, как российские артиллеристы заряжают орудия крупного калибра и накрывают огнем окопы ВСУ. По словам военных, они отражают атаки противника, поддерживают работу огнеметчиков и продвижение пехоты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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