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- Благо в состоянии: на новые проекты в 2023 году из ФНБ выделят почти триллион рублей
Благо в состоянии: на новые проекты в 2023 году из ФНБ выделят почти триллион рублей
В этом году правительство планирует выдать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти триллион рублей на запуск восьми новых проектов. Уже утверждены программы льготного лизинга воздушного, наземного и водного видов транспорта, в высокой степени готовности находятся проекты по строительству жилья на Дальнем Востоке и комплекса по переработке газа в Усть-Луге, рассказал «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов. Эксперты считают, что расходы на уровне 7,5% посильны для государственной «кубышки», хотя на фоне экономической неопределенности некоторые специалисты считают их завышенными.
Инвестиции в рост
В 2023-м траты из ФНБ снизятся незначительно по сравнению с прошлым годом. Правительство планирует выдать 900 млрд рублей из фонда на запуск восьми проектов. При этом в общей сложности на них предусмотрено направить 1,7 трлн в течение всего времени их реализации. Между тем в 2022 году из «кубышки» было выдано 1,1 трлн на другие проекты. Такие данные приводятся в докладе Минэка по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й, который изучили «Известия».
Кабмин уже утвердил пять новых проектов для финансирования из ФНБ в январе и феврале 2023-го. Совокупный объем средств на их реализацию составит 450 млрд, рассказал «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов. Это льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта, перечислил он.
Так, утверждена поставка 63 российских самолета «Аэрофлоту» и 39 самолетов и вертолетов — «Авроре». Другой проект предусматривает строительство и поставку 260 водных судов в ближайшие пять лет, отмечали в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Наконец, в рамках проекта по приобретению регионами в лизинг наземного транспорта, компания поставит в регионы 4,1 тыс. автобусов.
В пресс-службе ГТЛК «Известиям» сообщили, что первые воздушные и морские суда начнут поступать в парки в 2024 году, а автобусы и вертолеты — в 2023-м.
В то же время, по словам Ильи Торосова, в высокой степени готовности находятся проекты, которые нуждаются в финансировании из ФНБ на сумму более 1,2 трлн (за весь срок их реализации). В частности, это строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. С помощью этого предприятия «Газпром» планирует нарастить российский экспорт сжиженного природного и углеводородных газов, а также увеличить производство этана, который востребован отечественной промышленностью, говорится на сайте корпорации.
На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости предоставлять молодым специалистам на Дальнем Востоке арендное жилье по льготной цене. Он отметил, что всего для них будет построено 10 тыс. таких квартир.
Проекты по льготному лизингу необходимо было запускать еще в прошлом году, сразу после ухода с рынка иностранных компаний, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. А строительство арендного жилья вполне можно было бы перенести на более поздние сроки, когда у России вырастут экспортные доходы от продажи энергоресурсов, добавил он.
Реализация инфраструктурных проектов позволит увеличить темпы экономического роста, так как будут созданы дополнительные рабочие места, продолжил эксперт. По его словам, это приведет к повышению потребительских расходов и ВВП страны. В апреле Минэк улучшил свой прогноз по росту экономики в этом году с –2,7% до +1,2%.
Всего ведомство ожидает 5,8 трлн рублей инвестиций в проекты, планируемые к запуску в 2023 году, на протяжении всего времени их реализации, говорится в документе министерства. Владимир Чернов полагает, что другими источниками финансирования могут быть частные инвесторы, а именно крупные российские компании.
Будет ли отдача
Бюджетное законодательство позволяет выделить на проекты 4,25 трлн рублей, рассказал Илья Торосов. По данным Минфина, на 1 апреля объем ФНБ составил 11,9 трлн. При этом размер ликвидной части — 6,7 трлн. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, в случае финансирования проектов на 0,9 трлн рублей в этом году риски исчерпания средств фонда существенно не возрастут. Там добавили: их реализация направлена на развитие ключевых отраслей и обеспечение экономического роста страны.
В конце февраля правительству разрешили финансировать из фонда инфраструктурные программы независимо от размера ликвидной части «кубышки», напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Названные суммы инвестиций пока вполне посильны для ФНБ. За I квартал 2023-го размер фонда в рублях увеличился, несмотря на продажи юаней и золота из ликвидной части с января для компенсации недостающих нефтегазовых доходов. Общий объем ФНБ с начала года вырос на 1,46 трлн, а ликвидная часть — на 579 млрд. Это связано прежде всего с ослаблением курса рубля по отношению к юаню и евро, положительной переоценкой стоимости золота, а также с ростом акций Сбербанка и «Аэрофлота», — объяснила эксперт.
В начале 2023-го опасались, что ликвидная часть «кубышки» может закончиться в течение двух-трех лет, продолжила Ольга Беленькая. Однако теперь из-за повышения цен на российскую экспортную нефть и слабого курса рубля ситуация с нефтегазовыми доходами улучшается, добавила она.
Траты в 0,9 трлн рублей из ФНБ составят лишь 7,5% от общего объема фонда, поэтому риска значительного исчерпания средств «кубышки» нет, полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако, добавил он, эта сумма достаточно большая, чтобы направить ее на инфраструктурные проекты во время высоких экономических и геополитических вызовов для России.
В текущих условиях государство остается практически единственным инвестором, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, именно сейчас целесообразно направлять средства ФНБ в большие проекты, чтобы повысить потенциал роста экономики в будущем.
— Прогнозы, что уже в следующем году ликвидная часть ФНБ может достигнуть 10% ВВП, вполне реальны. Когда экономика перейдет к росту, начнут восстанавливаться и частные инвестиции, — добавил эксперт.
По словам Агвана Микаеляна, крупные инфраструктурные проекты будут давать отдачу не один десяток лет, поэтому сейчас важно их не замораживать и не откладывать на будущее.