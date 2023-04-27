Благо в состоянии: на новые проекты в 2023 году из ФНБ выделят почти триллион рублей

В этом году правительство планирует выдать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти триллион рублей на запуск восьми новых проектов. Уже утверждены программы льготного лизинга воздушного, наземного и водного видов транспорта, в высокой степени готовности находятся проекты по строительству жилья на Дальнем Востоке и комплекса по переработке газа в Усть-Луге, рассказал «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов. Эксперты считают, что расходы на уровне 7,5% посильны для государственной «кубышки», хотя на фоне экономической неопределенности некоторые специалисты считают их завышенными.

Инвестиции в рост

В 2023-м траты из ФНБ снизятся незначительно по сравнению с прошлым годом. Правительство планирует выдать 900 млрд рублей из фонда на запуск восьми проектов. При этом в общей сложности на них предусмотрено направить 1,7 трлн в течение всего времени их реализации . Между тем в 2022 году из «кубышки» было выдано 1,1 трлн на другие проекты . Такие данные приводятся в докладе Минэка по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й, который изучили «Известия».

Кабмин уже утвердил пять новых проектов для финансирования из ФНБ в январе и феврале 2023-го. Совокупный объем средств на их реализацию составит 450 млрд , рассказал «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов. Это льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта , перечислил он.

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Так, утверждена поставка 63 российских самолета «Аэрофлоту» и 39 самолетов и вертолетов — «Авроре» . Другой проект предусматривает строительство и поставку 260 водных судов в ближайшие пять лет , отмечали в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Наконец, в рамках проекта по приобретению регионами в лизинг наземного транспорта, компания поставит в регионы 4,1 тыс. автобусов .

В пресс-службе ГТЛК «Известиям» сообщили, что первые воздушные и морские суда начнут поступать в парки в 2024 году, а автобусы и вертолеты — в 2023-м .

В то же время, по словам Ильи Торосова, в высокой степени готовности находятся проекты, которые нуждаются в финансировании из ФНБ на сумму более 1,2 трлн (за весь срок их реализации). В частности, это строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге . С помощью этого предприятия «Газпром» планирует нарастить российский экспорт сжиженного природного и углеводородных газов , а также увеличить производство этана , который востребован отечественной промышленностью, говорится на сайте корпорации.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости предоставлять молодым специалистам на Дальнем Востоке арендное жилье по льготной цене . Он отметил, что всего для них будет построено 10 тыс. таких квартир.

Проекты по льготному лизингу необходимо было запускать еще в прошлом году, сразу после ухода с рынка иностранных компаний , считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. А строительство арендного жилья вполне можно было бы перенести на более поздние сроки , когда у России вырастут экспортные доходы от продажи энергоресурсов, добавил он.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Реализация инфраструктурных проектов позволит увеличить темпы экономического роста, так как будут созданы дополнительные рабочие места , продолжил эксперт. По его словам, это приведет к повышению потребительских расходов и ВВП страны . В апреле Минэк улучшил свой прогноз по росту экономики в этом году с –2,7% до +1,2% .

Всего ведомство ожидает 5,8 трлн рублей инвестиций в проекты, планируемые к запуску в 2023 году, на протяжении всего времени их реализации , говорится в документе министерства. Владимир Чернов полагает, что другими источниками финансирования могут быть частные инвесторы, а именно крупные российские компании .

Будет ли отдача

Бюджетное законодательство позволяет выделить на проекты 4,25 трлн рублей , рассказал Илья Торосов. По данным Минфина, на 1 апреля объем ФНБ составил 11,9 трлн . При этом размер ликвидной части — 6,7 трлн. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, в случае финансирования проектов на 0,9 трлн рублей в этом году риски исчерпания средств фонда существенно не возрастут . Там добавили: их реализация направлена на развитие ключевых отраслей и обеспечение экономического роста страны .

В конце февраля правительству разрешили финансировать из фонда инфраструктурные программы независимо от размера ликвидной части «кубышки» , напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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— Названные суммы инвестиций пока вполне посильны для ФНБ . За I квартал 2023-го размер фонда в рублях увеличился, несмотря на продажи юаней и золота из ликвидной части с января для компенсации недостающих нефтегазовых доходов. Общий объем ФНБ с начала года вырос на 1,46 трлн, а ликвидная часть — на 579 млрд . Это связано прежде всего с ослаблением курса рубля по отношению к юаню и евро, положительной переоценкой стоимости золота, а также с ростом акций Сбербанка и «Аэрофлота», — объяснила эксперт.

В начале 2023-го опасались, что ликвидная часть «кубышки» может закончиться в течение двух-трех лет, продолжила Ольга Беленькая. Однако теперь из-за повышения цен на российскую экспортную нефть и слабого курса рубля ситуация с нефтегазовыми доходами улучшается , добавила она.

Траты в 0,9 трлн рублей из ФНБ составят лишь 7,5% от общего объема фонда, поэтому риска значительного исчерпания средств «кубышки» нет , полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако, добавил он, эта сумма достаточно большая, чтобы направить ее на инфраструктурные проекты во время высоких экономических и геополитических вызовов для России .

В текущих условиях государство остается практически единственным инвестором , отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, именно сейчас целесообразно направлять средства ФНБ в большие проекты, чтобы повысить потенциал роста экономики в будущем .

— Прогнозы, что уже в следующем году ликвидная часть ФНБ может достигнуть 10% ВВП, вполне реальны . Когда экономика перейдет к росту, начнут восстанавливаться и частные инвестиции, — добавил эксперт.