Реклама
Прямой эфир
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене
Общество
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в Сосьве
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО
Общество
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м
Мир
В США узнали о планах Белого дома применить афганский сценарий на Украине
Общество
В МЧС сообщили о 110 сгоревших строениях в Сосьве
Мир
МИД РФ пригрозил ответом на бездействие Финляндии по квартирам РЦНК
Общество
В РФ выявили свыше 100 домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта
Сюжет:

Экс-офицер США отметил особенности танка Т-14 «Армата»

Бывший офицер Пентагона Иствуд отметил особенности российского танка Т-14 «Армата»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший офицер Пентагона Брент Иствуд рассказал об особенностях российского танка Т-14 «Армата». Об этом он написал 26 апреля в статье для 19fortyfive.

«У Т-14 есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Орудие танка представляет собой мощную 125-миллиметровую гладкоствольную модель с автоматом заряжания», — написал Иствуд.

Он отметил, что «Армата» может стрелять противотанковыми ракетами, предназначенными для пробития брони зарубежных танков Abrams M1A2 и Leopard 2. Также Т-14 имеет более низкую башню, что позволяет уменьшить его силуэт.

«Лучшая защита спереди обеспечивается за счет взрывоопасной реактивной брони четвертого поколения и решетчатой ​​брони сзади. Российские конструкторы также улучшили защиту с бортов для противодействия управляемым противотанковым ракетам и реактивным гранатометам», — указал Иствуд.

По его словам, танк имеет газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. и развивает скорость до 90 км/ч на дороге. Дальность хода Т-14 составляет более 480 км. Также в танке используется современный сенсорный комплекс, позволяющий обнаруживать вражеский огонь других танков или переносных противотанковых средств.

При этом Иствуд заявил, что для «Арматы» не хватает необходимых запчастей и обученных экипажей, а его масштабное применение ведет к риску уничтожения или захвата противником.

Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные «Арматы»
В войска поступят обновленные машины

Накануне источник «РИА Новости» рассказал, что танки Т-14 «Армата» стали применять в зоне спецоперации по защите Донбасса. В прямых штурмовых действиях они не участвовали.

Ранее, 25 декабря, появились кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

В июле 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Как отмечали в Минобороны, Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023