Экс-офицер США отметил особенности танка Т-14 «Армата»

Бывший офицер Пентагона Брент Иствуд рассказал об особенностях российского танка Т-14 «Армата». Об этом он написал 26 апреля в статье для 19fortyfive.

«У Т-14 есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Орудие танка представляет собой мощную 125-миллиметровую гладкоствольную модель с автоматом заряжания», — написал Иствуд.

Он отметил, что «Армата» может стрелять противотанковыми ракетами, предназначенными для пробития брони зарубежных танков Abrams M1A2 и Leopard 2. Также Т-14 имеет более низкую башню, что позволяет уменьшить его силуэт.

«Лучшая защита спереди обеспечивается за счет взрывоопасной реактивной брони четвертого поколения и решетчатой ​​брони сзади. Российские конструкторы также улучшили защиту с бортов для противодействия управляемым противотанковым ракетам и реактивным гранатометам», — указал Иствуд.

По его словам, танк имеет газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. и развивает скорость до 90 км/ч на дороге. Дальность хода Т-14 составляет более 480 км. Также в танке используется современный сенсорный комплекс, позволяющий обнаруживать вражеский огонь других танков или переносных противотанковых средств.

При этом Иствуд заявил, что для «Арматы» не хватает необходимых запчастей и обученных экипажей, а его масштабное применение ведет к риску уничтожения или захвата противником.

Накануне источник «РИА Новости» рассказал, что танки Т-14 «Армата» стали применять в зоне спецоперации по защите Донбасса. В прямых штурмовых действиях они не участвовали.

Ранее, 25 декабря, появились кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

В июле 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Как отмечали в Минобороны, Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.