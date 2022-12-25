Опубликованы кадры боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО

Опубликованы кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса. Ролик распространил 25 декабря портал «Русская весна».

Как следует из кадров, минимум два танка двигаются на высокой скорости по грунтовой дороге. При этом на местности наблюдается густой туман.

«Танки «Армата» готовятся к боям в зоне СВО», — говорится в комментарии к ролику.

Где именно танки проходят боевую подготовку, не уточняется.

В августе 2021 года опытную партию новейших танков Т-14 отгрузили для Министерства обороны России.

В июле того же года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Как отмечали в Минобороны, Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-мм пушки.

Впервые танк представили в Екатеринбурге.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается.

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