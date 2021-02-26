Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры ЕС согласились ввести электронные сертификаты вакцинации
Мир
На Украине закрыли вызвавшее блокировку свыше 400 сайтов дело
Наука
Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление Гольфстрима
Мир
Депутат рады в знак солидарности выступил в ОБСЕ на русском языке
Мир
Дипломаты России и Израиля обсудили перспективы ближневосточного урегулирования
Мир
Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме из-за снегопадов
Мир
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации

Танки «Армата» станут мобильными штабами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейший танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Танк держать: военные вузы наберут курсантов для службы на «Арматах»
Офицеров для новейших Т-14 будут готовить в Казани и Омске

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 способен защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. А в случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки 2А82-1М.

Командир танковой роты или батальона на специальном экране, установленном в «Армате», сможет увидеть не только позиции противника, но и где находятся его боевые машины, узнать какую задачу они выполняют, их техническое состояние и даже остаток боекомплекта.

Чтобы отдать приказ, надо будет только указать место или цель и нажать несколько клавиш. В режиме реального времени командир сможет вызвать удар авиации и артиллерии.

«В послевоенное время советская промышленность всегда выпускала командирские версии основных боевых танков: Т-62К, Т-72К и других. Эти машины были у комбатов», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, в армии сейчас создано более 100 тактических групп, укомплектованных контрактниками, они готовы к немедленному применению. И для них «Армата» в качестве командирского танка была бы очень полезна.

Ранее гендиректор разработчика «Арматы» — Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщил, что до конца 2021 году в армию поступит установочная партия Т-14. Устойчивые серийные поставки планируется начать со следующего года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Экипаж «Арматы» боевой: новые танки станут мобильными штабами

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021