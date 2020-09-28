Танк держать: военные вузы наберут курсантов для службы на «Арматах»

В России начинают подготовку офицеров для управления боевыми машинами семейства «Армата» — это самая сложная бронетанковая техника, какая только есть в нашей армии. Осваивать ее будут в двух военных вузах. В следующем году состоится первый набор курсантов, которые получат специальность командира взвода танков Т-14. А уже в 2020-м с современными машинами смогут познакомиться учащиеся старших курсов. По словам экспертов, этого времени достаточно, чтобы не допустить на службе грубых ошибок, которые могут привести к выходу уникального оборудования из строя.

Сначала тренажеры

Минобороны приняло решение набрать в танковые училища группы курсантов, которые пройдут подготовку для службы на машинах семейства «Армата», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Первый набор запланирован на следующий год, хотя сроки и могут быть скорректированы. Готовить будущих офицеров будут в двух вузах. В Казанском высшем танковом командном училище молодые люди освоят специальность «командир танкового взвода». В Омском автобронетанковом инженерном институте обучат специалистов по ремонту и эксплуатации машин семейства «Армата».

Подготовка офицера-танкиста в училище рассчитана на четыре года, так что первые специально обученные управлять «Арматой» лейтенанты придут в войска в 2025–2026 годах.

Сначала курсанты будут проходить обучение на тренажерах. В ближайшее время такие учебные комплексы установят в Казанском высшем танковом училище. В частности, в классах появится компьютерный тренажер вождения танка Т-14 «ТВК-Армата» и компьютерный тренажер огневой подготовки «ТОПК-Армата БМ-С». В дальнейшем в училище установят тренажеры для подготовки командиров экипажей и командиров танковых взводов.

Танк держать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В свою очередь, в омское училище поставят танки в разрезе, их отдельные узлы и механизмы и другие наглядные пособия для будущих инженеров-ремонтников.

Уже в этом году с новыми машинами смогут познакомиться учащиеся старших курсов. Для молодых людей, которые через год-два получат погоны лейтенанта и отправятся служить в танковые войска, проведут ознакомительные занятия.

— Офицеры должны будут не только сами освоить управление новой техникой, но в дальнейшем организовать обучение солдат в своих подразделениях, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — У нынешних старшекурсников есть на это по меньшей мере год. Полноценно, конечно, за это время современную машину не освоить, но этого времени достаточно, чтобы не допустить в войсках грубых ошибок, которые могут привести к выходу оборудования из строя.

Универсальное семейство

Т-14 — самая сложная машина из семейства бронетанковой техники, какая только есть в российской армии , отметил Виктор Мураховский.

— Танк насыщен электроникой, — рассказал он. — Вся система вооружения управляется с помощью средств так называемого технического зрения. Там нет прямого наблюдения через оптические приборы. Машина интегрирована в единую систему управления тактического звена. На ней установлены самые передовые средства связи, навигации. Чтобы изучить, как всё это работает, и правильно применять на практике, нужен серьезный уровень образования. Особенно для офицеров.

Танк Т-14 на платформе «Армата» был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В прошлом году он прошел предварительные испытания. Этой весной глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что машина была испытана в том числе в Сирии.

Танк держать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Армата» принципиально отличается от всех танков, что были приняты на вооружение до нынешнего времени. Главное его новшество — необитаемая башня. Экипаж «Арматы» расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою. Такая компоновка машины ранее в танкостроении не применялась.

На «Армате» стоит дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Танк оснащен 125-мм пушкой 2А82. Разработчики заявляют, что по характеристикам она превосходит все существующие танковые орудия.

Дульная энергия пушки 2А82 в 1,17 раза превосходит 120-мм артиллерийскую систему танка «Леопард-2А6», которая считается лучшей среди всех танков НАТО. При этом длина ствола орудия «Арматы» на 60 см меньше, что в целом делает машину компактнее.

Танк оснащен комплексом активной защиты «Афганит». Она создает вокруг машины непробиваемый «купол», уничтожая в автоматическом режиме подлетающие противотанковые снаряды, бомбы и ракеты без непосредственного участия экипажа.

«Армата» — это универсальная тяжелая гусеничная платформа. На ее базе разрабатывается техника разных классов: танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15, бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16 и другие. БРЭМ Т-16 на базе «Арматы», предназначенная для эвакуации поврежденных машин и их ремонта в полевых условиях, уже готова. Она оснащена набором спецоборудования, например бульдозерным отвалом, и отличается от существующей БРЭМ-1М более грузоподъемным краном-манипулятором, а также более мощной тяговой лебедкой.

БМП Т-15 находится на стадии испытаний. Вес этой боевой машины больше, чем у большинства российских танков, — 55 т. Размеры и габариты позволяют совместить хорошую защищенность, мощное вооружение и просторное отделение для десанта.

Танк держать Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков