«Армата» станет суперубийцей танков

Российский танк «Армата» получил на вооружение новую управляемую ракету. Она включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки. Ракете не сможет противостоять ни одна существующая современная танковая защита — ее бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, новая ракета прошла испытания и официально включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки. Комплекс пополнит состав штатного вооружения танков «Армата» и будет устанавливаться на перспективные модификации с крупнокалиберными пушками.

Как сообщили «Известиям» в корпорации «Уралвагонзавод» (разработчик «Арматы»), модульная конструкция позволяет устанавливать любое современное вооружение и использовать принципиально новый боекомплект.

Новая ракета использует технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М». Это вид оружия, основанный на современных принципах управления огнем. В составе комплекса — артиллерийский выстрел, который состоит из управляемой ракеты и метательного устройства для выталкивания ракеты из канала ствола. Боеприпас выполнен по размерам обычного осколочно-фугасного снаряда для 152-миллиметровой пушки.

Сама ракета также выстреливается как обычный снаряд из ствола пушки. Затем включается ее маршевый двигатель, и она начинает полет к цели. Система наведения, интегрированная в «Армату», в автоматическом режиме берет цель на сопровождение. Она полностью контролирует полет ракеты, но оператор комплекса в любой момент может вмешаться и скорректировать его. На предыдущих моделях системы автоматического наведения не было. Ракета управлялась вручную при помощи корректировки прицела джойстиком.

Новая система наведения делает ракету высокоточной и надежной. Ракета летит непосредственно в лазерном луче. Благодаря этому ее практически невозможно сбить с курса. Она не потеряет цель даже в том случае, если противник поставил дымовые завесы или применил другие средства тактической маскировки.

Новое вооружение станет одним из средств повышения боевых возможностей танковых подразделений. Ракеты способны эффективно поражать объекты, находясь более чем в 5 км от них. Моделирование показало, что, начиная стрельбу с такого расстояния, «Армата» не оставляет шансов в дуэльной стрельбе существующим сейчас зарубежным танкам.

Толщина броневого листа, который ракета может пробить, составляет почти 1 м. При этом она с легкостью справляется с активной и динамической броней. Бронепробиваемость увеличивает особая тандемная боевая часть и большая масса боеприпаса. Ракета поражает технику, которая движется на скоростях до 70 км/ч. В перспективе комплекс будет доработан и сможет сбивать вертолеты и низколетящие самолеты.

— Если российские танки получат на вооружение пушку калибра 152 мм, то эффективность таких противотанковых систем значительно возрастет. Чем больше диаметр кумулятивной воронки, тем ракета более эффективна, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

Ранее Пентагон рассматривал интегрированные противотанковые системы как неперспективное вооружение. Однако в последние несколько лет были открыты хорошо финансируемые программы с акцентом на создание ракет нового поколения средней и большой дальности. В частности, такие системы разрабатываются для перспективных модификаций танков «Абрамс».