«Тактические модули изменят характер общевойскового боя»

Минобороны и корпорация «Уралвагонзавод» заключили контракт на поставку первой партии танков Т-14 «Армата», до конца года первые образцы должны поступить в войска. Новые машины не только станут сильнейшими танками в мире. Они полностью изменят современное поле боя. Вместо привычных классических танковых и мотострелковых взводов, рот и батальонов сражаться будут новые модульные подразделения. Концепция создания и применения боевых тактических модулей сейчас активно обсуждается Минобороны России. О том, что такое модульные роты, взводы и какая техника должна войти в состав таких соединений, «Известиям» рассказал заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов.

— В чем преимущества использования новой тактической единицы — боевого модуля и что такое модульные группы?

— В минимальный состав модуля должны входить одна-две ударные единицы, то есть танки, две-три машины огневой поддержки, несколько БМП с мотострелками и машины боевого управления и обеспечения. Прототипом такой машины огневой поддержки может служить тяжелая БМП Т-15 на базе «Арматы» с дистанционно управляемым боевым модулем и скорострельной пушкой калибра 57 мм. Машина огневой поддержки — это не БМП в классическом понимании. У нее на борту не должно быть мотострелков. Всё освободившееся место надо использовать для максимального увеличения боекомплекта. Важна и номенклатура боеприпасов — машина огневой поддержки должна иметь в необходимом количестве бронебойные, фугасные, зажигательные и другие снаряды. То есть средства поражения самых сложных целей при любом сценарии развития столкновения. Такой боевой модуль — аналог усиленного танками мотострелкового взвода.

— Какова роль мотострелков в бою?

— Без пехоты не обойтись, поэтому в состав боевого модуля должны войти несколько БМП с десантом в составе отделения мотострелков. На мой взгляд, БМП могут быть оснащены и 30-миллиметровыми пушками, хотя более эффективным будет 57-миллиметровый боевой модуль.

— Для чего необходимы машины боевого управления и обеспечения?

— В машине боевого управления должен находиться командир, который будет управлять действиями всего модуля. Важна роль машины комплексного обеспечения. Ее задачи — подвоз боеприпасов, оказание медицинской и технической помощи. Концепцию такой машины еще предстоит продумать. Но уже сейчас понятно, что вся техника, входящая в боевой модуль, должна быть сделана на единой платформе, иметь одинаковую защищенность и подвижность. Кроме того, ее легче обслуживать и ремонтировать, особенно в полевых условиях.

— Какие преимущества в бою над потенциальным противником даст новое тактическое построение и специальная техника?

— Взводный боевой модуль больше напоминает мотострелковую роту, но по огневой мощи превосходит ее в разы. В условиях современного боя это — важное преимущество. В разы лучше и другие параметры — защищенность, проходимость, подвижность.

Давайте разберем действия в бою мотострелковой роты, усиленной танками. БПМ-1 и даже БМП-3 гораздо хуже защищены броней, чем танки. В случае боестолкновения в первую очередь уничтожается эта техника. В итоге ко второму рубежу обороны противника прорвутся только танки. Пехоте, лишившейся БМП, придется серьезно, в прямом смысле этого слова, попотеть, чтобы не отстать от танков. Солдаты будут уставать и изматываться, нести потери от огня. Новая техника поможет решить эту проблему.

Бронезащита тяжелой БМП на базе «Арматы» по некоторым параметрам выше, чем у танка. Это поможет мотострелкам не отстать, максимально долго вести бой под защитой брони и сохранить силы для решающего броска. Модуль будет иметь меньше потерь, чем рота мотострелков, усиленная танками. Надеемся, модули изменят характер общевойскового боя.

— В чем будет заключаться тактика применения нескольких боевых модулей?

— Они будут объединяться в тактические группы — своеобразные роты. В роту, пока говорим теоретически, могут входить три модуля. Такая группа получит отдельную машину боевого управления, которая будет контролировать все модули. При необходимости дирижировать боем. В результате группа получит мощную единую систему управления. В состав такой группы надо включить несколько машин коллективной защиты на платформе «Арматы». Во-первых, боевой комплекс ПВО. Во-вторых, машину с управляемыми ракетами, которая могла бы из второго эшелона точечными ударами уничтожать важные наземные цели противника — своеобразную полевую артиллерию. В-третьих, разведывательную машину, а при необходимости и технику РХБ-защиты. Несколько таких тактических групп должны составить боевую тактическую группу.

— Модули и группы будут создаваться на временной основе в случае ведения боевых действий?

— Нет, слаженность групп должна происходить в мирное время, а, следовательно, они должны формироваться на постоянной основе в составе тех или иных соединений. Танкисту необходимо знать, кто рядом с ним воюет, быть уверенным, что мотострелки его не подведут. В свою очередь, пехота должна знать возможности танков и их экипажей. Только личное знакомство и совместные занятия могут спаять личный состав таких боевых модулей и групп.