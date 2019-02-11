От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе «Арматы»

Новый виток слухов и споров вокруг создания третьей версии боевой машины поддержки танков (БМПТ) заставил разобраться, в каком направлении будут развиваться такие системы в следующие 5–10 лет. «Известия» выяснили, зачем потребовался «Терминатор-3» и какие задачи будет решать новая машина.

Прямая наводка

Сирийский опыт применения бронетехники, вооруженной 30-мм автоматическими пушками, показал, что унификация калибра вне зависимости от типа военной техники не всегда приводит к ожидаемым результатам при выполнении боевых задач. В ходе боев за Алеппо и другие крупные населенные пункты неоднократно фиксировались спорные результаты попаданий 30-мм осколочно-фугасных снарядов автоматических пушек 2А42, которые не наносили значимого ущерба подготовленной противником инфраструктуре. Такой подход не позволял пользоваться главным преимуществом при проведении наземных операций — внезапностью при штурме укрепленных позиций, для уничтожения которых в конечном счете приходилось привлекать танки со 125-мм орудиями.

БМПТ_1 БМПТ «Терминатор-2» в Сирии Фото: twitter.com/WaelHussaini

Отправка боевой машины поддержки танков на самые опасные направления в этом смысле стала знаковым решением, после которого многие вопросы относительно применения техники с определенным типом вооружения отпали сами собой. Источник «Известий» в ОПК отметил, что при недостаточной эффективности 30-мм автоматических пушек укрепленные объекты противника поражались исключительно пусками ПТУР, что позволяло решать проблему продвижения наземных групп одной машиной.

Следует отметить, что в Сирии окончательно подтвердило состоятельность и другое решение, связанное с защитой не только экипажа, но и боекомплекта. Речь идет о защитных экранах для пусковых установок ПТУР, конструкция которых была предложена специалистами (еще советского) ЧТЗ в конце 80-х годов. Испытания машины боем показали, что такая защита имеет очевидные преимущества по сравнению с ПТУР, размещенных на открытых направляющих. В конечном счете на новой БМПТ могут появиться полностью закрытые противопульные контейнеры для противотанковых ракет с откидными «шторками» или передней крышкой.

Есть контакт

Летом 2018 года первые планы относительно новых ОКР по теме боевых машин поддержки танков были озвучены официально. Индустриальный директор кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергей Абрамов сообщил, что специалисты УВЗ приступили к проработке схемы будущей машины, которую (и это важно) будут создавать с учетом опыта боевого применения.

При этом облик третьего «Терминатора» давно не является секретом — макет, на который, скорее всего, максимально будет похож первый прототип БМПТ третьей версии, был представлен на стенде в рамках форума «Армия-2018». Стоит отметить, что вместо максимальной глубокой доработки под существующие (массовые и крайне дешевые) шасси в УВЗ сосредоточились на создании машины совершенно иного типа.

В этом смысле выбор тяжелой унифицированной гусеничной платформы «Армата» представляется оправданным на сто процентов. Следует помнить, что ключевые претензии, применительно к БМПТ прошлого поколения, предъявлялись именно к шасси. Платформа Т-72/90 хоть и завоевала звание одной из самых надежных во всей истории танкостроения, всё же имеет ограничения по модернизационному потенциалу, не позволяющие реализовать возможности перспективных боевых модулей.

БМПТ_2 Необитаемый боевой модуль «Бумеранг-БМ» с 30-мм пушкой 2А42, установленный на боевой машине пехоты Т-15 Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Стоит заметить, что при выборе платформы «Армата» в качестве следующей ступени для БМПТ разработчики заложили как принцип максимальной автоматизации процесса управления боем, так и максимально возможную эффективность новых типов боеприпасов и орудий другого калибра. Задолго до сирийской кампании ВС РФ (и даже задолго до первой и второй кампаний в Чечне) стало очевидно, что самым слабым контуром в огневой мощи советской бронетехники стали 30-мм автоматические пушки, недостатки которых на боевых машинах проявлялись всё чаще.

Само собой, это хорошо понимают и в ГАБТУ (главном автобронетанковом управлении), и в Сухопутных войсках, и в Минобороны в целом. Говоря простым языком, это означает, что для БМПТ версии 3.0 заготовили совершенно иной боевой модуль с автоматическим 57-мм орудием. Он позволит ликвидировать недостатки вполне пригодного для боевой работы (но на другой технике и для других задач) модуля «Бумеранг-БМ» — одной из самых современных версий БМ с 30-миллиметровой пушкой, с которым тяжелые БМП Т-15 на платформе «Армата» были впервые показаны публике четыре года назад.

Снаряженная масса

Ключевой спор в экспертной среде разгорелся вокруг макета двуствольной артиллерийской установки, показанной в рамках форума «Армия-2018». В разговоре с корреспондентом «Известий» независимый военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что в данный момент сложно сделать однозначный вывод о том, есть ли смысл в спаренной артиллерийской установке 57-мм пушек, хотя такая схема имеет целый ряд достоинств.

«В первую очередь мы говорим о том, что такая машина будет решать несколько задач одновременно. Кроме сложностей с эффективным поражением противника в Сирии, например, было вскрыто еще несколько проблем. В их числе — поражение малоразмерных БПЛА, стрельба по которым зенитными управляемыми ракетами слишком дорога, а применение артиллерийских комплексов не всегда эффективно», — отметил Хлопотов.

По мнению эксперта, проблему может решить значительное расширение номенклатуры боеприпасов, которыми новый «Терминатор» сможет стрелять в зависимости от характера боевых действий и типа цели. Именно такую машину, оснащенную боевым модулем «Кинжал» (57-мм + ПТУР «Атака»), и показали в рамках форума «Армия-2018».

БМПТ_3 Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» с 57-мм пушкой на выставке IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» Фото: commons.wikimedia.org

По словам Хлопотова, при разработке такой техники требуется соблюдать едва заметный баланс, который позволит действовать в любой обстановке.

«Двуствольная версия существенно выигрывает у классической по части применения против БЛА, однако использование такой техники в рамках огневой поддержки наземных подразделений видится избыточным», — отметил Хлопотов.

К перспективной машине были предъявлены и другие требования. По некоторой информации, техническое задание заказчика предполагает размещение автомата сопровождения цели, а в состав СУО могут ввести прибор для обнаружения оптических средств противника.

Кроме того, с учетом действий в сложной метеорологической обстановке на уровне технического задания прорабатывался вопрос внедрения РЛ-канала, который, кроме прочего, оказался необходим для работы по воздуху и в условиях плохой оптической видимости и ИК-помех. Такое решение может быть реализовано на новой элементной базе — первая версия комбинированной системы наведения была реализована в ПТРК «Хризантема» и позволяла вести огонь в любых метеоусловиях днем и ночью. Большая часть из затребованного военными, как отмечает источник «Известий» в ОПК, либо уже реализована, либо находится на завершающей стадии разработки.

Подай патроны!

При этом оптические приборы новой БМПТ позволят вести прицельный огонь как по малоразмерным БПЛА, так и по ударным и разведывательным вертолетам на дальности до 6–7 тыс. м, а максимальная дальность стрельбы АП калибра 57-мм составляет до 16 (!) км. Разумеется, такие дистанции стрельбы практически не встречаются в рамках вооруженных конфликтов, однако характеристики позволяют сделать определенные выводы о предельных режимах работы системы наведения и управления огнем.

Если с техническим заданием на машину всё оказалось более-менее очевидно, то вокруг номенклатуры боеприпасов, которые должны быть включены в боекомплект новой БМПТ, разгорелись нешуточные споры. Грубый подсчет расхода боеприпасов при обстреле целей позволяет понять, что вместо серии выстрелов из 30-мм пушки (до 15 снарядов) орудию калибра 57-мм потребуется один, максимум два выстрела, которыми искомый объект на поле боя будет поражен. Правда, состав боекомплекта перспективной машины по-прежнему остается неизвестным.

БМПТ_4 ПТУР «Атака», установленные на боевом модуле Фото: commons.wikimedia.org/Alexey Vasilenko

Источник «Известий» в ОПК отмечает, что наряду с серьезным осколочно-фугасным действием для орудий калибра 57-мм на третьей версии БМПТ могут быть введены бронебойные подкалиберные снаряды (БПС), бронепробитие которых, по разным данным, может составлять порядка 200 мм. Эти боеприпасы (в теории) должны обеспечивать поражение легкой бронетехники противника в любых проекциях на дальностях в 2600–2900 м, а тяжелой бронетехники в бортовых и кормовых проекциях. Кроме того, на третьей версии БМПТ «Терминатор» может появиться специальный компьютер для снарядов с программируемым взрывателем. При этом речь, как отмечают источники «Известий», не идет о противостоянии с основными боевыми танками и такая задача даже не является одной из приоритетных.

Если при разработке новой БМПТ российские специалисты решат все поставленные военными задачи, то в Сухопутных войсках может появиться совершенно новый тип машин, разработка прямого конкурента для которых займет не менее 10–15 лет. Главное, впрочем, в другом: появление на поле боя БМПТ позволит радикально уменьшить потребности бронетехники в пехотном сопровождении, совершив новый виток в «обезлюживании» поля боя и, как следствие, уменьшении потерь боевых подразделений.