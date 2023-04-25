ВС РФ начали применять танки Т-14 «Армата» в зоне СВО

Российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил источник «РИА Новости».

«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям», — отметил собеседник агентства.

При этом он указал на то, что в прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.

Источник также добавил, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Ранее, 25 декабря, появились кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

В августе 2021 года опытную партию новейших танков Т-14 отгрузили для Министерства обороны России.

В июле того же года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Как отмечали в Минобороны, Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки.

Впервые танк представили в Екатеринбурге.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

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