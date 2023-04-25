Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров призвал руководство ООН следовать принципам беспристрастности
Мир
В ЕП допустили санкции против запретивших украинский импорт стран
Мир
На Западе предложили пересмотреть подход к России
Мир
МИД РФ заявил об опережении США в разработке гиперзвукового оружия
Мир
В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»
Общество
Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая
Мир
В МИД РФ усомнились в возобновлении работы Арктического совета
Армия
ВС РФ начали применять танки Т-14 «Армата» в зоне СВО
Мир
В МИД РФ предупредили о растущих рисках военного столкновения с США
Общество
В ОП РФ предложили упростить работу с детьми и больными самозанятым
Общество
В Совфеде поддержали законопроект о тишине
Мир
Швейцарский журналист посетил Москву и назвал ее процветающим городом
Мир
МИД Египта сообщил о гибели своего дипломата в Судане
Сюжет:

ВС РФ начали применять танки Т-14 «Армата» в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил источник «РИА Новости».

«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям», — отметил собеседник агентства.

При этом он указал на то, что в прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.

Источник также добавил, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Гости с Северска: российская армия отбила контратаку ВФУ в Донбассе
После окончания распутицы активность противника усилится, но наши подразделения к этому готовы, считают эксперты

Ранее, 25 декабря, появились кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

В августе 2021 года опытную партию новейших танков Т-14 отгрузили для Министерства обороны России.

В июле того же года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Как отмечали в Минобороны, Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки.

Впервые танк представили в Екатеринбурге.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023