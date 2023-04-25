Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента

Американский бизнесмен Илон Маск во вторник, 25 апреля, заявил, что применение доллара в качестве санкционного инструмента ведет к отказу от его использования в мире.

Таким образом он прокомментировал публикацию в Twitter, автор которой указал на то, что сейчас процесс дедолларизации мировой экономики происходит в 10 раз быстрее, чем в предыдущие два десятилетия.

«Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования», — написал Маск.

Накануне, 24 апреля, телеканал CCTV сообщил, что санкционная политика США против России вызвала в мире реакцию, в результате которой доллар оказался под угрозой. Отмечается, что государства, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали, что США могут использовать активы в долларах для нападения на другие страны в любой момент. Это вынуждает страны задуматься о своей автономии и активно стремиться к диверсификации активов для обеспечения собственной экономической безопасности.

19 апреля валютный аналитик Стивен Джен заявил, что США ускорили процесс краха доллара, решив использовать мировую финансовую систему против России. Он добавил, что доля доллара среди официальных мировых резервных валют уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%.

Тогда же издание Business Insider отметило, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года.

30 марта Global Times заявила, что США сами провоцируют глобальную тенденцию к отказу от доллара. Они используют валюту в качестве инструмента принуждения во всем мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 февраля в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».