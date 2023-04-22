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СМИ сообщили об ослаблении доллара как резервной валюты в десять раз

BI: темпы ослабления доллара в качестве резервной валюты увеличились в 10 раз в 2022 году
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Фото: REUTERS/Gary Cameron
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Положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. Об этом пишет Business Insider (BI), ссылаясь на данные Eurizon SLJ Asset Management 19 апреля.

В материале подчеркивается, что всё больше стран разрабатывают планы по отказу доллара и даже Европа постепенно присоединяется к этому движению. Уже определенное время, указывают эксперты, ряд стран настаивают на том, что торговлю необходимо расширять в недолларовых валютах. Например, используя местные валюты или обеспеченный золотом стейблкоин, отмечает «Газета.Ru».

По данным Международного валютного фонда, влияние доллара в мире в виде основной резервной валюты ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

«В 2022 году у доллара как у резервной валюты было ошеломительное падение по доле на рынках», — написали аналитики Eurizon SLJ Asset Management Стивен Йен и Джоана Фрейр.

Они также добавили, что «исключительные действия», предпринятые США и их союзниками против России, напугали страны с большими валютными резервами.

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В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Ранее, 19 апреля, газета Financial Times писала, что США ускорили процесс краха доллара, когда решили использовать мировую финансовую систему против России. Валютный аналитик Стивен Джен уточнил, что доля американской валюты среди официальных мировых резервных уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%.

До этого, 14 апреля, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек американской экономике и доллару тяжелейший кризис за последние 200 лет. По его словам, американская экономика разрушается на фоне неконтролируемой инфляции в стране, в то время как за ее пределами формируются недружественные союзы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» 28 февраля отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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