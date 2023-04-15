Трамп предрек экономике США и доллару тяжелейшее поражение

Американскую экономику и доллар ожидает тяжелейший кризис за последние 200 лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

«Наша валюта уничтожается, и скоро она перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — рассказал он.

По его словам, американская экономика разрушается на фоне неконтролируемой инфляции в стране, в то время как за ее пределами формируются недружественные союзы.

Трамп назвал немыслимыми союзнические отношения между Россией и Китаем, а также вступление Саудовской Аравии в союз с Ираном. Экс-президент считает, что в мире создаются разрушительные коалиции.

Ранее, 13 апреля, президент Бразилии Лула да Силва призвал отказаться от доллара в международной торговле. Он также предложил странам БРИКС разработать свою валюту.

11 апреля глава филиппинского Центробанка Фелипе Медалла заявил, что доминирование доллара США со временем будет всё больше снижаться. Он также выступил за создание альтернативы международной межбанковской системы SWIFT.

4 апреля ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что администрация Вашингтона спровоцировала кризис экономической сферы, однако свою вину в этом не признает. По его словам, специалисты в области финансов давно прогнозировали крах банковской системы в США, однако власти упорно игнорировали этот момент.

В этот же день гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон выразил мнение, что банковский кризис в Соединенных Штатах еще не окончен. По его словам, даже после его завершения страна будет ощущать на себе последствия еще долгое время.

30 марта Global Times заявила, что США сами провоцируют глобальную тенденцию к отказу от доллара. Они используют валюту в качестве инструмента принуждения во всем мире.

Накануне Байден подчеркнул, что его администрация сделала всё возможное для преодоления банковского кризиса. Он также выразил уверенность в скорой стабилизации положения.

В Белом доме 23 марта сообщили, что усилия американской администрации, минфина и банковских регуляторов помогли США стабилизировать ситуацию в банковской сфере. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Федеральная корпорация по страхованию депозитов быстро взяла под контроль банковскую оценку активов Кремниевой долины. Затем — активы Signature Bank.

О банкротстве одного из крупнейших банков Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Тогда кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.

Позже, 26 марта, сообщалось, что банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company начал покупку вкладов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Уже 27 марта 17 отделений «промежуточного банка» Silicon Valley Bridge Bank открылись как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company.