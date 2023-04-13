Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Президент Бразилии Лула да Силва предложил отказаться от доллара в международной торговле. Об этом он заявил 13 апреля во время визита в Китай.

«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» — сказал он во время выступления в Новом банке развития в Шанхае.

Да Силва предложил странам БРИКС разработать свою валюту, которую можно использовать в мировой торговле.

До этого, 11 апреля, глава филиппинского Центробанка Фелипе Медалла заявил, что доминирование доллара США со временем будет всё больше снижаться. Он также выступил за создание альтернативы международной межбанковской системы SWIFT.

Днем ранее бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов рассказал, что миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют. Он отметил, что преобладание конкретной валюты определяется только издержками для покупателя и продавца товара. В этом плане издержки при расчетах в долларах и евро минимальны, так как они является свободно конвертируемыми валютами.

6 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Он отметил, что в последние годы РФ усиливает партнерские экономические связи по линии объединения БРИКС. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань.

В тот же день экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».