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Глава ЦБ Филиппин предрек снижение роли доллара в мире

Глава ЦБ Филиппин Медалла: доминирование доллара со временем будет снижаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доминирование доллара США со временем будет всё больше снижаться, заявил 11 апреля глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла.

«Со временем доллар будет все менее и менее доминирующей [валютой]», — цитирует его «РИА Новости».

В то же время он признал, что снижение влияния доллара идет медленно.

Кроме того, он выступил за альтернативу международной межбанковской системы SWIFT. Однако, как заменил Медалла, ее пока нет.

Смена фаворита: когда страны мира перейдут на расчеты в национальных валютах
Доллар США пока сохраняет доминирующее положение

В конце марта аналитик TeleTrade Владимир Ковалев выразил мнение, что увеличение использования юаня в международных расчетах гипотетически может снизить роль доллара, но вряд ли обрушит американскую валюту.

Вместе с тем 28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

В свою очередь, профессор экономики Нуриэль Рубини 6 февраля заявил, что доллар может утратить свой статус мировой резервной валюты в ближайшие 10 лет на фоне противостояния США и Китая.

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