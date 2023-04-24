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CCTV назвал санкции в отношении России результатом усиления дедолларизации

CCTV: санкции США в отношении России усилили процесс дедолларизации в мире
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Санкционная политика США против России вызвала в мире реакцию, в результате которой доллар оказался под угрозой. Об этом сообщает CCTV.

«В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара. Последний слой бумаги, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету», — сказано в статье, опубликованной 20 апреля.

По версии телеканала, падение статуса Соединенных Штатов в международной торговле, вызванное глобальной рыночной конкуренцией, всё больше уменьшает значимость американской национальной валюты.

При этом государства, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали, что США могут использовать активы в долларах для нападения на другие страны в любой момент. Это вынуждает страны задуматься о своей автономии и активно стремиться к диверсификации активов для обеспечения собственной экономической безопасности.

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Количество торгующих в национальных валютах государств выросло в несколько раз с начала года

23 апреля директор Института Нового Общества Василий Колташов рассказал «Известиям», что доллар теряет свои позиции уже продолжительное время и в разной форме, однако сказать однозначно, что американская валюта совсем перестанет использоваться через 5–7 лет, пока не представляется возможным. Как отметил экономист, при расчетах с золотом доллар в настоящее время уже обесценился более чем в шесть раз, утрачивает он свои позиции и в международной торговле.

До этого, 19 апреля, издание Business Insider отметило, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» 28 февраля отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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