Реклама
Прямой эфир
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Мир
Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Экономика
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
Авто
Livan начнет продажи автомобилей в России в мае
Общество
Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Происшествия
В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ

Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в РФ из-за границы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина 25 апреля.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — отметили в правительстве.

О внесенном в ГД законопроекте о ставках налога для релокантов стало известно накануне. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.

Согласно законопроекту, поправки коснутся всех уехавших россиян, использующих российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.

В случае принятия проекта предполагалось, что изменения вступят в силу 1 января 2024 года.

Ближние дали: НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне
Почему Минфин решил менять законодательство и какой может быть ставка для таких сотрудников

После этого член комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский в беседе с «Известиями» заявил, что предложение о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян оказалось мягче думского варианта.

По словам юриста, спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин и председатель комитета Совета Федерации по конституционному строительству Андрей Клишас предлагали повысить налоговую ставку для этой категории граждан до 30%, а министр финансов Антон Силуанов наряду с этим выступал за уточнение статуса резидентства для релокантов.

В итоге правительственная точка зрения победила и в Думу был внесен достаточно взвешенный законопроект, отметил Хаминский.

Накануне в Минфине подчеркивали, что поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них налоговые условия никак не меняются. «Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке представителей РФ», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

С 1 января в России начал действовать единый налоговый платеж (ЕНП): бизнес обязали выплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым пополнением счета. До 2023 года это было на добровольной основе. Теперь все платежи будут поступать на единый налоговый счет. Налогоплательщик должен указывать только сумму, свой ИНН, а также ИНН и КПП получателя.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023