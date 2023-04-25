Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы

Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в РФ из-за границы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина 25 апреля.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — отметили в правительстве.

О внесенном в ГД законопроекте о ставках налога для релокантов стало известно накануне. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.

Согласно законопроекту, поправки коснутся всех уехавших россиян, использующих российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.

В случае принятия проекта предполагалось, что изменения вступят в силу 1 января 2024 года.

После этого член комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский в беседе с «Известиями» заявил, что предложение о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян оказалось мягче думского варианта.

По словам юриста, спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин и председатель комитета Совета Федерации по конституционному строительству Андрей Клишас предлагали повысить налоговую ставку для этой категории граждан до 30%, а министр финансов Антон Силуанов наряду с этим выступал за уточнение статуса резидентства для релокантов.

В итоге правительственная точка зрения победила и в Думу был внесен достаточно взвешенный законопроект, отметил Хаминский.

Накануне в Минфине подчеркивали, что поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них налоговые условия никак не меняются. «Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке представителей РФ», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

С 1 января в России начал действовать единый налоговый платеж (ЕНП): бизнес обязали выплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым пополнением счета. До 2023 года это было на добровольной основе. Теперь все платежи будут поступать на единый налоговый счет. Налогоплательщик должен указывать только сумму, свой ИНН, а также ИНН и КПП получателя.