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Российский бизнес обязали перейти на единый налоговый платеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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С 1 января в России введен единый налоговый платеж (ЕНП) — бизнес обязали выплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым пополнением счета.

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До сих пор порядок перехода на ЕНП был добровольным. По старым правилам каждый платеж оформляли и переводили по отдельному платежному поручению и с разными реквизитами. Теперь все платежи будут поступать на единый налоговый счет. Налогоплательщик должен указывать только сумму, свой ИНН и ИНН и КПП получателя.

Платеж должен быть проведен до 25-го числа. Кроме того, введена единая дата сдачи отчетности — 28-е число.

Тем не менее некоторые платежи по-прежнему не входят в ЕНП:

  • взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам, которые работают по патенту;
  • госпошлина, по которой не выдан исполнительный документ.

Перечисленные платежи проводятся по старому порядку. Также исключением являются организации и предприниматели на автоматизированной упрощенной системе налогообложения, они продолжат пользоваться прежними правилами.

Ранее «Известия» писали об изменениях в налоговом вычете в 2023 году и других изменениях в налоговой сфере.

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