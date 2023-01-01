Российский бизнес обязали перейти на единый налоговый платеж

С 1 января в России введен единый налоговый платеж (ЕНП) — бизнес обязали выплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым пополнением счета.

До сих пор порядок перехода на ЕНП был добровольным. По старым правилам каждый платеж оформляли и переводили по отдельному платежному поручению и с разными реквизитами. Теперь все платежи будут поступать на единый налоговый счет. Налогоплательщик должен указывать только сумму, свой ИНН и ИНН и КПП получателя.

Платеж должен быть проведен до 25-го числа. Кроме того, введена единая дата сдачи отчетности — 28-е число.

Тем не менее некоторые платежи по-прежнему не входят в ЕНП:

взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам, которые работают по патенту;

госпошлина, по которой не выдан исполнительный документ.

Перечисленные платежи проводятся по старому порядку. Также исключением являются организации и предприниматели на автоматизированной упрощенной системе налогообложения, они продолжат пользоваться прежними правилами.

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