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Налоговый вычет на обучение и новостройки вырастет в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2023 году россиян ждут приятные дополнения в налоговой сфере. При оформлении налогового вычета срок ожидания сократится с трех месяцев до 12 дней. Кроме того, планируется повысить ставки по имущественному вычету и налоговому вычету за образование детей.

Как получить налоговый вычет

Документы подаются либо через работодателя, либо напрямую на сайте налоговой и через «Госуслуги». Помимо копии паспорта, ИНН и реквизитов нужно предоставить декларацию о доходах и приложить документы, подтверждающие расходы, а также справку 2-НДФЛ с работы. Декларацию легко оформить в специальном приложении от ФНС.

Когда подавать на налоговый вычет 2023?

Согласно законодательству, сведения о доходах физлиц за 2022 год подаются в налоговый орган не ранее 1 марта 2023 года и до конца декабря. Получить налоговый вычет можно за последние три года, а у имущественного вычета срока давности нет вовсе.

За что выплачивают налоговый вычет

Право на налоговый вычет получают за покупку земли и строительство на ней дома или приобретение готового жилья, в том числе и в ипотеку. Кроме того, вернуть деньги можно за обучение и переквалификацию, лечение, страхование жизни и даже за негосударственную пенсию. Главное условие — чтобы вы платили налоги.

Налоговый вычет за образование, имущество и лечение: суммы, сроки

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Самый большой налоговый вычет — до 260 тыс. рублей — можно получить при покупке или строительстве жилья. Кроме того, вычет полагается и при ремонте жилья, в том числе в кредит. С заемными средствами потолок вычета возрастает, и получить можно уже до 390 тыс. рублей — такие суммы обычно возвращают в течение нескольких лет.

Кроме того, налоговый вычет до 104 тыс. рублей можно получить за индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в банке, крупные суммы возвращают за дорогостоящее лечение (ЭКО, эндопротезирование, трансплантация) и за меценатство.

Стандартный возврат до 15 600 рублей положен при страховании жизни, участии в негосударственных пенсионных программах, образовании (в том числе все популярные онлайн-курсы), лечении и ДМС.

Какие еще налоговые вычеты появятся в 2023 году

В 2023 году лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости, планируют увеличить. Предлагается поднять его с нынешних 2 млн рублей до 4 млн рублей в большинстве регионов России и до 6 млн рублей — в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов. То есть, на руки вместо стандартных 260 тыс. рублей можно будет получить до 520 тыс. рублей.

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А налоговый вычет для родителей и опекунов на обучение детей планируют повысить с 50 тысяч до 120 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 24 лет. То есть, максимальная сумма выплаты по этому виду налога возрастет с 6 500 рублей до 15 600 рублей.

Также планируется ввести налоговые вычеты по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков, являющихся участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

По новым правилам налогоплательщики — участники СЗПК (сведения о соглашении должны быть занесены в соответствующий реестр) смогут уменьшить суммы налогов и авансовых платежей по ним на размер затрат, по которым государство предлагает поддержку. Соглашения должны быть заключены после июня 2022 года, новые положения будут применяться с 1 января 2023 года.

Кроме того, как рассказал «Известиям» зампредседателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, в России предлагают ввести новый социальный налоговый вычет — для работающих пенсионеров. Сумма вычета — до 50%, но не более 25 тыс. рублей. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 219 ч. 2 Налогового кодекса РФ в части предоставления гражданам социального пенсионного вычета.

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