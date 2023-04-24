Эксперты оценили проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Предложение правительства РФ повысить НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян оказалось мягче думского варианта, считает налоговый юрист, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский. Несколько экспертов рассказали «Известиям» 24 апреля о том, что изменится в случае принятия законопроекта.

Как напомнил Хаминский, вопрос повышения ставки НДФЛ для уехавших граждан обсуждается с лета 2022-го. И позиции законодательной и исполнительной власти существенно отличались.

«Так, спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин и председатель комитета Совета Федерации по конституционному строительству Андрей Клишас предлагали повысить налоговую ставку для этой категории граждан до 30%. Министр финансов Антон Силуанов выступал за уточнение статуса резидентства для релокантов. В итоге правительственная точка зрения победила и в думу был внесен достаточно взвешенный законопроект», — объяснил юрист.

Хаминский подчеркнул, что в документе не идет речь о повышении ставок.

«Изменения коснутся базовой с точки зрения определения налогового резидентства и источников происхождения доходов ст. 208 НК РФ. Теперь к доходам от источников в РФ будет относиться вознаграждение за использование результатов интеллектуальной собственности и оказание услуг через интернет, если при этом были задействованы доменные имена в российских зонах или программно-аппаратные комплексы, находящиеся на территории России», — сказал он.

Как уточнил эксперт, для этого должно быть соблюдено одно из условий: налогоплательщик должен быть налоговым резидентом РФ, иметь счет в российском банке или получать доходы от организаций России. Если ни одно из этих условий не выполняется, то такие доходы будут считаться полученными от источников, находящихся за пределами России.

«Как видно из текста законопроекта, никакие новые нормы, касающиеся изменения ставок, не планируются. Конечно, в зависимости от условий хозяйствования и характера заключенного договора ставка НДФЛ может варьироваться от 13% до 30%, но это будет происходить в рамках имевшихся ранее статей Налогового кодекса», — добавил Хаминский.

При этом Минфин выступил с пояснениями о том, что предлагаемые поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них налоговые условия никак не меняются. В ведомстве также отметили, что документ сейчас находится на стадии доработки.

Хаминский также рассказал, что ожидал увидеть в проекте определение процедуры установления резидентства.

«Ее не было в предыдущей редакции Налогового кодекса и, судя по всему, не будет в следующей. Дело в том, что если такого порядка нет, то налогоплательщик априори применяет тот налоговый режим, который для него наиболее благоприятен с точки зрения легальной оптимизации налогообложения. Мы уже готовим соответствующие поправки, которые будут внесены в ГД после первого чтения», — уточнил он.

В то же время член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин выразил мнение, что увеличение налогов для релокантов важно для стимулирования экономики страны.

«Мы заинтересованы в том, чтобы специалисты оставались на родине и всячески поддерживаем приоритетные отрасли различными мерами поддержки. Многие маркетологи, таргетологи и другие представители профессий на удаленке проживают на Бали или Мальдивах, при этом получая прибыль с российских компаний. Это не измена родине, каждый сам должен выбирать место для проживания, однако своя страна при этом не должна страдать. Как не платить повышенный налог? Ответ прост: не уезжать из России, а трудиться здесь», — заявил Чаплин.

Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов предположил, что предложенная правительством мера может способствовать возврату некоторого количества специалистов, работающих за рубежом, «поскольку увеличение налогов приведет к сокращению прибыли, получаемой из России».

«Если обратиться к обобщенной мировой практике налогообложения для работников, осуществляющих деятельность в других странах за пределами страны проживания, то, например, в США существует двойная система налогообложения для уехавших и имеющих американское гражданство. В связи с высокой налоговой нагрузкой более 25% специалистов, уехавших из США, отказываются от американского гражданства», — привел в пример ситуацию в Штатах эксперт.

Он не исключил, что некоторые уехавшие россияне могут начать искать различные варианты для снижения налогового давления.

«Для государства важно понимать, уплачивают ли удаленные работники российских компаний, которые уехали за границу, необходимую сумму налогов, поэтому, чтобы осуществлять контроль и увеличение налоговых поступлений в бюджет, было принято такое решение», — заключил Кравцов.

О внесенном в ГД законопроекте о ставках налога для релокантов стало известно ранее в этот день. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.