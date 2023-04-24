США не прокомментировали связь отказа журналистам РФ в визах и ареста Гершковича

Белый дом не будет комментировать возможную связь между отказом в выдаче виз США журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова и арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 24 апреля заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Как вы знаете, когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепартаменту [США], который по закону несет ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне бы не подобало комментировать это», — сказал он.

Таким образом Салливан ответил на вопрос, является ли отказ в визах российским журналистам ответом американского правительства на арест Гершковича, обвиненного в шпионаже.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула Лаврова в получении виз тем, что российские государственные СМИ являются органами пропаганды.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит ситуацию с отказом США в выдаче виз журналистам для участия в Совете безопасности ООН. Он также подчеркнул, что эта ситуация должна стать темой для серьезного разговора в Организации объединенных наций.

23 апреля американская сторона отказала в визах журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с министром иностранных дел России. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

До этого, 14 апреля, МИД РФ сообщил, что США начали выдавать визы членам делегации РФ. При этом в ведомстве отметили, что сохраняется «тупиковая ситуация» с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу российской делегации.

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца.