В Белом доме попытались объяснить отказ в выдаче виз журналистам из пула Лаврова
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 24 апреля попытался объяснить отказ журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в получении виз.
По его словам, отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.
«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — сказал он телеканалу CNN.
Представитель Белого дома также добавил, что американские чиновники пытаются выйти на связь с российской стороной для обсуждения темы задержанных в РФ граждан США.
Ранее в этот день политолог Джон Вароли высказал мнение, что решение Вашингтона отказать в визах российским журналистам и лишить их возможности обозревать заседания Совета Безопасности ООН не имеет никакого значения. Он отметил, что причиной подобного поведения является беспомощность и неспособность повлиять на стремительно меняющийся мир.
Также в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.
23 апреля Захарова сообщила, что российским журналистам не выдают визы США для поездки на заседание Совета Безопасности ООН. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации.
1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.