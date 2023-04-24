Политолог Вароли назвал «истерикой 12-летнего ребенка» отказ США в визах журналистам РФ

Решение США отказать в визах российским журналистам и лишить их возможности обозревать заседания Совета Безопасности ООН не имеет никакого значения, но невероятно символично. В этих действиях Вашингтона больше от поведения заносчивого ребенка, который закатывает истерику, заявил 24 апреля в беседе с «Известиями» политолог Джон Вароли.

«Цель в том, чтобы попытаться сказать России: «Ты нам не нравишься, мы не хотим видеть ваших дипломатов здесь, мы не хотим видеть ваших журналистов здесь». Это уровень поведения 12-летнего подростка — заносчивого ребенка, который просто закатывает истерику. Это не поведение рационального и умного взрослого. Таков уровень американской внешней политики сейчас — закатывание таких истерик», — признал эксперт.

Вароли пояснил, что причиной подобного поведения является беспомощность и неспособность повлиять на стремительно меняющийся мир.

«Россия, Китай, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия больше не играют по американским правилам. И элиты в Вашингтоне в бешенстве. Так что они делают такие маленькие подлости, как эта, чтобы создать хоть какие-то проблемы. Чтобы просто показать, как 12-летний ребенок: «Я зол! Я зол! Я постараюсь сделать вашу жизнь невыносимой! Я не дам вашим журналистам приехать!» — с сожалением отметил политолог уровень американского взаимодействия на международной арене.

По убеждению Вароли, США злит сильная позиция России в Совете Безопасности, как и в целом ее существование. Главная задача Вашингтона — если не уничтожить, то максимально ослабить РФ.

«Чтобы США могли доминировать во всем мире. Я буду повторять это снова и снова, потому что это правда. Мы должны очень четко понимать конечную цель Запада — создать глобальный рейх, Четвертый рейх. Мы должны очень четко это понимать, и всё должно рассматриваться в этом контексте», — предупредил он.

Ранним утром 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Накануне, 23 апреля, американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь вместе с Лавровым. Мария Захарова назвала это манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Глава МИДа отправился в Нью-Йорк без делегации.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. О начале спецоперации объявил президент России Владимир Путин.