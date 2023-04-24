Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам

Россия не оставит ситуацию с отказом США в выдаче виз журналистам для участия в ООН, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание» 24 апреля.

По словам пресс-секретаря президента, надо призывать международных журналистов освещать эту ситуацию, поскольку все это замалчивают.

«Кто-то на Западе об этом говорит? Кто-то обвиняет их в посягательстве <...> на свободу слова? Никто. Об этом должны говорить и кричать мы», — указал Песков.

Он также подчеркнул, что невыдача виз российским журналистам должна стать темой для серьезного разговора в ООН.

Накануне американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Заседание Совета Безопасности ООН состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Ранее, 14 апреля, МИД РФ сообщил, что США начали выдавать визы членам делегации РФ. При этом тогда в ведомстве отметили, что сохраняется «тупиковая ситуация» с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу российской делегации.

Провокации против дипломатов и журналистов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.