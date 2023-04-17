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Путин на встрече с Шойгу высоко оценил первый этап внезапной проверки ТОФ

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин 17 апреля проводит встречу с главой Минобороны Серегеем Шойгу. В ходе встречи министр доложил российскому лидеру о ходе проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

«В соответствии с Вашим решением с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов», — доложил глава МО.

По словам Шойгу, войска, участвовавшие в проверке, были приведены в полную боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач. Он также отметил, что сейчас проводятся контрольные стрельбы, тактические учения, а также проводится отработка вопросов межвидового взаимодействия.

«В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации», — пояснил министр.

Глава Минобороны также добавил, что 18 апреля наступит заключительный этап проверки боеготовности ТОФ, в рамках которого корабли флота, совместно с береговыми подразделениями, отработают задачи нанесения ракетных ударов.

«Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — резюмировал Шойгу.

Внезапно в море: как и зачем проходит проверка сил Тихоокеанского флота
В маневрах принимают участие корабельные группировки, береговые войска и морская пехота

Накануне, 16 апреля, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОВ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы. Как сообщили в военном ведомстве, на берегу морские пехотинцы развернулись в боевые порядки и уничтожили условного противника во взводном опорном пункте.

В тот же день в рамках внеплановой проверки боеготовности служащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) ТОФ отработали перехват условного противника.

За день до этого, 15 февраля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для проверки боеготовности ТОФ. Судно держит курс в южную часть Охотского моря. Отмечается, что по сценарию военных учений условный противник будет находиться в этой зоне и попытается высадиться на Курилы и Сахалин. Вскоре в море также отправится крейсер «Варяг».

Тогда же два высотных истребителя МиГ-31БМ ТОФ перехватили самолет-нарушитель условного противника в ходе внезапной проверки боевой готовности. В качестве условного противника выступил противолодочный самолет Ил-38. Он попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

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