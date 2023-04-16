Боевые пловцы ТОФ отработали перехват условного противника

В рамках внеплановой проверки боеготовности служащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали перехват условного противника. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Министерство обороны.

«В ходе выполнения задач боевые пловцы отряда ПДСС отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся в базе», — заявили в ведомстве.

Учения были организованы в акватории базы подводных сил ТОФ. По сценарию в бухте было зафиксировано движение неизвестного объекта. На учебное задание вышла группа боевых пловцов, которые успешно обезвредили «нарушителя». Кроме того, военные ликвидировали установленную «противником» якорную мину.

Отмечается, что мероприятия по внезапной проверке боеготовности также проводятся среди служащих Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения. Это необходимо для наращивание способности ВС РФ решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что во время проверки ТОФ на учения вышел Фрегат «Маршал Шапошников». Он взял курс в южную часть Охотского моря, где, по задумке, условный противник попытается высадиться на Курилы и Сахалин.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки по тревоге был ТОФ поднят в полном составе. Министр поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.